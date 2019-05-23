Yapı Kredi bomontiada, İstanbul Fransız Kültür Merkezi ile son üç yıldır yoğun ilgi gören etkinliklerine, bu yıl Fransız Müzik Bayramı ile devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Yapı Kredi bomontiada Avlu’da da kutlanacak Fransız Müzik Bayramı, 21 Haziran’da “Aälma Dili”, 22 Haziran’da ise “Deluxe” gruplarını ağırlayacak. Konserlere katılım ücretsiz olacak.

Paris banliyösünden gelen ve kendilerini delilerin ruhu olarak tanımlayan Aälma Dili grubu yaptıkları müzikle dinleyicileri Yugoslavya, Arnavutluk, Makedonya ve Yunanistan’a götürecek. Deluxe grubu ise, elektro mix’lerle iç içe geçen farklı müzik aletlerinin yarattığı özgün ve eğlenceli müzikleri ile Müzik Bayramı’na ayrı bir keyif katacak.

İlk olarak 1982 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Müzik Günü, tüm dünyaya “her yerde ve herkes için müzik” sloganıyla şenlik havasında kutlanıyor.



PROGRAM



21 Haziran, saat: 21.00 - Aälma Dili



22 Haziran, saat: 21.00 – Deluxe

