Bu yıl ikincisi düzenlenen Yaratıcı Çocuk Festivali (YÇF), büyüyen alanı ve zenginleşen içeriği ile her yaştan çocuk katılımcıyı ve ailelerini KüçükÇiftlik Park’a bekliyor.

Festival; dünyanın yazı ve boyama gereçlerinde lider markası Faber-Castell ana sponsorluğunda: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katılımları ile, Pınar Kido, Ozmo, Lego, Çilek Odası, Carrefoursa, QNB Finansbank, BASF, Bahçeşehir Koleji, Sanofi, Dimes, Aptamil, Twin Bilim, Toyzz Shop, Sabri Ülker Vakfı gibi önemli markaların destekleriyle gerçekleşiyor.

Varol Yaşaroğlu

Çocuklar ve ebeveynler için birbirinden eğlenceli oyun atölye alanları, söyleşiler, gösteri ve konserlerden oluşan dopdolu programıyla Yaratıcı Çocuk Festivali, tüm aileyi bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Nil Karaibrahimgil

Bu yıl “oyun” temasıyla hayata geçirilecek Yaratıcı Çocuk Festivali; tüm çocuklara, #benimleoyunoyna diyecek. Bilimden sanata pek çok yaratıcı atölyeler dev alanda binlerce çocuğa yaratıcılıklarını oyun yoluyla keşfetme imkanı sağlayacak. Katılımcıların tüm günü eğlence ile geçirecekleri dopdolu YÇF Gösteri Sahnesi’nde ise 40 aşkın gösteri ve konser yapılacak; Ezo Sunal ile Lalala Konseri, Kerem Eser Paytak Show, pandomim, jonglör ve sihirbazlık gösterileri, balon showlar, kukla tiyatroları ve çok sayıda farklı konser yer alacak.

Ezo Sunal

Ebeveynlere yönelik ilham verici söyleşi seanslarına ise Nil Karaibrahimgil, Tanem Sivar, Sunay Akın, Dr.Özgür Bolat, Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Varol Yaşaroğlu gibi önemli isimler konuk olacak.

Sunay Akın

Sunay Akın, Tanem Sivar-Edhem Dirvana 25 Mayıs Cumartesi günü, Nil Karaibrahimgil, “Hayatımın en yaratıcı oyunu: Müzik”, Varol Yaşaroğlu “Hayatımın en yaratıcı oyunu: Animasyon” başlıklı söyleşileriyle 26 Mayıs Pazar günü, Yaratıcı Çocuk Festivali Söyleşi Sahnesi’nde yer alacaklar. Ezo Sunal ise hem söyleşi, hem de Lalala konseriyle gösteri sahnesini renklendirecek.

Geçtiğimiz yıl çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gören Yaratıcı Çocuk Festivali’ni; 11 bini aşkın kişi ziyaret etmişti. Bu yoğun ilgi dolayısıyla bu sene festivale 16 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.