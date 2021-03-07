Yarınlara Kalsın kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in başkanlığını üstlendiği yarışmanın jürisinde, Derviş Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Nazif Tunç, Hilal Çelenk, Muhammed Emre Kaya, Elif Sude Hamamcı, Mustafa Burak Doğu ve Yeşim Tonbaz yer alıyor.



Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, hem kadınların toplumdaki yerinin farkındalığını arttırmak hem de Türkiye'nin kültür sanat alanına bir iz bırakmak adına böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.



"YAŞANMIŞLIKLARIN KUŞAKLARA ANLATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"



Yarışmanın "Yarınlara Kalsın" başlığına değinen Döğücü, "Kültürümüz, sanatımız ve bütün değerlerimizle yarınlara kalacak bir film çalışması yapmak istiyoruz. Çünkü kadim bir tarihe sahip çok güzel bir ülkemiz var. Yaşanmışlıkların gençlerimize, bizden sonraki kuşaklara anlatılması, aktarılması çok önemli" dedi.



Döğücü, yarışmanın temasının "Kadın isterse değişir her şey" olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Onun için inşallah gençlerimize, sinemaseverlere yönelik bir senaryo yarışması düzenliyoruz. Çok değerli jüri üyelerimiz var. Bu konunun uzmanları olarak güzel eserleri bir bir seçecekler. Hülya Koçyiğit gibi, İpek Tuzcuoğlu gibi sinemamıza, kültürümüze çok güzel eserler bırakmış oyuncularımızın olduğu 9 kişilik bir jüri heyetimiz var. Onların seçmiş oldukları bu kısa film senaryolarında birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye de 5 bin lira ödül vereceğiz"



Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Nisan olarak belirlendi.

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