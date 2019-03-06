Yaşar Gaga’nın anısına hazırlanan Alakasız Şarkılar Vol.2 albümünde Ata Demirer, Şafark Sezer, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Kenan Doğulu ve Hande Yener gibi isimler bir araya geldi.

Ata Demirer, sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan Şanıma İnanma şarkısını seslendirirken, Şafak Sezer ise sözü ve müziği Orhan Gencebay imzalı Elhamdülillah şarkısını söyledi.

7 Mart’ta (Yarın) piyasaya çıkacak olan ve Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar albümünün en renkli parçalarına imzasını atan Ata Demirer ve Şafak Sezer dinleyenleri epey şaşırtacağı belirtiliyor.