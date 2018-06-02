Geçen yıl ABD’ye yerleşen oyuncu Yasemin Allen, kariyerine yurtdışında devam edecek. 28 yaşındaki oyuncu, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı HBO dizisi Strike Back'in kadrosuna girdi.
Allen, dizide tehlikeli Rus ajanı Katrina Zarkova karakterini canlandıracak. Strike Back’in çekimleri Malezya’da başladı. Ekim ayına kadar sürecek olan çekimler için Rusça dersi alan Allen’e dizide Warren Brown, Daniel MacPherson ve Alin Sumarwata gibi isimler eşlik ediyor.
Diziyle ilgili heyecanını sosyal medyadan paylaşan Allen, rolün inandırıcılığı için Rusça dersleri aldı.
Yasemin Allen yabancı dizide başrol oynayacak
Sanat
Yasemin Kay Allen, ABD-İngiltere ortak yapımı Strike Back dizisinde Rus ajanı canlandıracak.
Geçen yıl ABD’ye yerleşen oyuncu Yasemin Allen, kariyerine yurtdışında devam edecek. 28 yaşındaki oyuncu, 53 ülkede yayınlanan ABD-İngiltere ortak yapımı HBO dizisi Strike Back'in kadrosuna girdi.