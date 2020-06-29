Yavuz Çetin'in program görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı

Türkiye’nin en önemli blues gitaristlerinden Yavuz Çetin ile müzisyen, besteci, aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil’in birlikte katıldığı televizyon programı Rokoko’nun görüntüleri 25 yıl sonra ortaya çıktı ve YouTube’da yayımlandı.

1995 yılında Flash TV’de ekranlara gelen ve Moğollar grubundan tanıdığımız Taner Öngür ile tiyatro sanatçısı Hakan Sepetçi’nin birlikte sundukları Rokoko isimli programda Yavuz Çetin canlı performans konuğu, Bülent Ortaçgil de söyleşi konuğu olarak yer alıyor.



Yavuz Çetin’in canlı performans konuğu, Bülent Ortaçgil’in de söyleşi konuğu olarak yer aldığı 50 dakikalık programda Çetin Sahil, Hiç Düşünmezsin, Fanki Tonki Zonki, Bir Kaç Saat adlı şarkılarının ilk hallerini seslendirdi.

