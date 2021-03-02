Yavuz Sultan Selim'in hayatı beyazperdeye aktarılacak

Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamına gelen "Hadimü’l-Haremeyn" unvanının da sahibi olan Yavuz Sultan Selim'i anlatan filmin, 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.



Yapımcı Halit Arabacı, yaptığı açıklamada, filmin kast çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar Sultan Selim'i konu alan bir filmin birçok kez yapılmaya çalışılsa da hep yarım kaldığı değerlendirmesini paylaştı.



Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman üzerine birçok dizi ve film çalışması yapıldığına işaret eden Arabacı, Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'na yön vermiş, ciddi çaba sarf etmiş ve kısa süren yönetimine rağmen hiç sarayda oturmamış bir padişah olduğunu dile getirdi.



Arabacı, Sultan Selim'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarının altını çizerek, filmde, Mısır seferiyle Hicaz'ın egemenliğinin Osmanlılara geçtiği dönemi ele alacaklarını aktardı.



Yavuz Sultan Selim'le ilgili bir kütüphane kurduklarını kaydeden Arabacı, şu bilgileri verdi: "Bizim toplumumuzda Yavuz Sultan Selim çok eleştirilen bir padişah. Ama ben çok hassasiyetli, güzel ve global bir film ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum. Ciddi bir ekip var. Tabii ki senaryodan kostümlere kadar araştıran tarihçi arkadaşlarımız, o dönemi çok iyi bilen insanlar var. Liyakatli insanlarla çalışmak çok keyifli. Benim de çocukluğumdan itibaren tarih merakım vardı. Kendi çapımda ciddi araştırmalar yaptım. O ekibin içinde bulunmak ve onlarla bu konuları istişare etmek ve öğrenmek çok keyifli geliyor."



Arabacı, projenin hazırlık aşamasında görev alan ekip arkadaşlarının, Sultan Selim ile ilgili yazılmış kitapların hemen hepsini okuduğunu vurguladı.

