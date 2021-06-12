Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatan 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' geliyor

İlk Türk İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatı, sinemaya aktarılacak. Film 2023'te vizyonda olacak.

Anadolu Ajansı 12.06.2021 - 16:28

Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatan 'Yavuz: Adaletin Kılıcı' geliyor

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Osmanlı padişahlarına yeni portre

Yapımcılığını CY Medya adına Halit Arabacı'nın üstlendiği "Yavuz: Adaletin Kılıcı" adlı projenin kast çalışmalarına başlandı. İki yönetmenin çekeceği filmde, Türk ve yabancı oyuncular yer alacak.

Film, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini, hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak.

Dekorasyon ve kostümler için hummalı bir hazırlık sürecine başlayan yapım ekibi, çekimleri 2022 yılında Fas'taki Atlas Stüdyoları'nda gerçekleştirmeyi planlıyor.

İlk teaseri yayınlanan film, 2023 yılında vizyona girecek.

YAVUZ: ADALETİN KILICI FİLMİNDEN İLK TANITIM

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