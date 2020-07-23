Yazar Asım Gültekin'in cenazesi Amasya'da defnedilecek (Asım Gültekin kimdir?)

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti. Gültekin, Amasya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Gültekin'in cenazesi, aralarında birçok yazar, şair ve editörün bulunduğu isimler tarafından Yalova Çiftlikköy'den uğurlandı.



Şair Mürsel Sönmez, duanın ardından yaptığı konuşmada, Gültekin'i 14 yaşından bu yana tanıdığını belirterek, "Mümin, muvahhit bir insandı. Anadolu toprağının öz, has, halis evlatlarından, bu toprağın ruhuna bağlı bir kardeşti ve çağdaş bir alperendi. Çeşme misali bir ahlak ile özellikle kültürel olmak üzere, kültür, sanat ve eğitim sahalarında elinden gelen, gelmeyen, gücünün azami derecesini kullanarak bu memlekete, insanlara, Müslümanlara hizmet etti. Hepimiz bunun tanığıyız. O gönüldaşlıkla buradayız. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.



Usta yazar, ailesinin isteği üzerine, ikindi namazın müteakip Amasya Taşova İlçesi Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.



ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?



Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi. Lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Asim Gültekin, bugüne kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti.



Aralarında "Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat", "Genç" ve "Yörünge"nin bulunduğu birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.



Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008'de yılın öğretmeni seçilmişti.



Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza atan ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlenen Gültekin, Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Asim Gültekin, evli ve 2 çocuk babasıydı.