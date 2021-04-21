Yazar Cengiz Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova corona virüse yenildi

Türkiye'de Selvi Boylum Al Yazmalım eseri ile tanınan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 79 yaşındaki eşi Maria Aytmatova tedavi gördüğü hastanede corona virüs nedeniyle vefat etti.

21.04.2021 - 08:06

Yazar Cengiz Aytmatov'un eşi Maria Aytmatova corona virüse yenildi

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Maria Aytmatova'nın gelini Sabira Aytmatova, sosyal medya hesabından yoğun bakımda olan Maria Aytmatova'nın Bişkek'teki Klinik Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde vefat ettiği haberini duyurarak, "Annem nazik ve bilge bir kadındı. Ailemiz için telafisi mümkün olmayan bir kayıp." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov yayımladığı mesajında, Maria Aytmatova'nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti:

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

"Bu sadece ailesi ve arkadaşları için değil, hepimiz için büyük bir kayıp. Aytmatov Ailesi'nin tüm akraba ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Maria Aytmatova, dünya çapında Kırgızistan'ı yücelten büyük yazarın hayatında sevgi dolu bir eş ve güvenilir bir arkadaş olmanın yanı sıra şefkatli bir anne, sadık bir eş olarak sonsuza dek hafızamızda kalacaktır."

Eserleri 157 dile çevrilen Cengiz Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de vefat etmişti.

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