Yazar J.K. Rowling'den özür

J.K. Rowling şu suralar yeni çocuk kitabı The Ickabog’u internette bölümler halinde yayımlamaya başladı ve çocuklardan hikayedeki karakterler için çizimler yollamalarını rica etti. Rowling çizimlerden birine verdiği cevap ile tepki çekti.



Rowling yalnızca iletideki uygunsuz dilden değil, metnin 2017’de Londra’daki bir protesto sırasında radikal feminist Maria Maclachlan’ı darp etmekten hüküm giyen trans kadın Tara Wolf’u açıkça yanlış cinsiyetlendirmesinden de dolayı da eleştirilerin hedefi oldu.



Hatasından dolayı özür dileyen Rowling şöyle yazdı: "Rastgele ve tamamen alakasız şekilde araya karışmış bu cümleden dolayı özür dilerim."



Rowling, “Bunu bir kere söyleyeceğim ve bunu sakince ve kibarca ifade edeceğim” dedi.