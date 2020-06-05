Yazar Oruç Aruoba son yolculuğuna uğurlandı

Oruç Aruoba'nın cenazesi Aruoba'nın cenazesi, İstanbul'dan Karamürsel ilçesine getirildi.



Yeni tip koronaviras (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından Aruoba'nın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta defnedildi.



Sosyal mesafe kuralına uyulan cenaze namazına Aruoba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.



ORUÇ ARUOBA KİMDİR?



Felsefeci, çevirmen ve şair Aruoba, 14 Temmuz 1948'de Kocaeli'de doğdu.



Aruoba, TED Ankara Koleji'ndeki eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.



Yine aynı üniversitede felsefe bilim uzmanı olan Aruoba, 1972-1983'de öğretim üyesi olarak görev yaptı ve felsefe bölümünde doktorasını bitirdi.





Aruoba, daha sonraki yıllarda basın kuruluşlarında çeşitli görevler aldı, serbest yazarlık ve çevirmenlik yaptı.



David Hume, Friedrich Nietzsche, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke ve Paul Celan'ın da aralarında bulunduğu yazarlardan çeviriler yapan Auroba, felsefe ve kültür alanında yazılarını, Oluşum, Arayış, Mor Köpük, Defter, Varlık, Gösteri dergileri ile Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımladı.



Aruoba'nın çevirilerinin yanı sıra eserleri arasında, "Sayıklamalar","Kesik Esin/tiler", "Geç Gelen Ağıtlar", "Ne ki Hiç", "Ne-Otuzaltı Tanzaku", "Zilif", "Doğançay'ın Çınarları" adlı şiir kitapları ve "David Hume'un Bilgi Görüşünde Kesinlik", "Nesnenin Bağlantısallığı", "De ki İşte", "Tümceler", "Hani", "Uzak" ve "Benlik" adlı deneme kitapları da yer alıyor.