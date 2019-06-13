Serhan Kansu’nun yeni kitabı Kartal kız: Evren ve Yıldız raflardaki yerini aldı. Felsefe kökenli Kansu yeni kitabında önceki kitabı Sırtımdaki Okyanus'ta da olduğu gibi hayata dair derinliği olan sorular soruyor. Hikayenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikayeyi bambaşka bir gözle izliyor.



KONUSU



Hikaye, genç kız Yıldız ve yükseklik korkusu olan yakın arkadaşı Evren’in birbirlerine güvendikçe korkularından sıyrılmalarını konu edinirken Yıldız’ın bir kartalla olan bağı ise mistik olayların başlangıcı oluyor.

