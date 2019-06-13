Serhan Kansu’nun yeni kitabı Kartal kız: Evren ve Yıldız raflardaki yerini aldı. Felsefe kökenli Kansu yeni kitabında önceki kitabı Sırtımdaki Okyanus'ta da olduğu gibi hayata dair derinliği olan sorular soruyor. Hikayenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikayeyi bambaşka bir gözle izliyor.
KONUSU
Hikaye, genç kız Yıldız ve yükseklik korkusu olan yakın arkadaşı Evren’in birbirlerine güvendikçe korkularından sıyrılmalarını konu edinirken Yıldız’ın bir kartalla olan bağı ise mistik olayların başlangıcı oluyor.
Yazar Serhan Kansu’dan yeni kitap: Kartal kız: Evren ve Yıldız
Sanat
Serhan Kansu’nun yeni gençlik romanı Kartal kız: Evren ve Yıldız okuyucuyla buluştu.
Serhan Kansu’nun yeni kitabı Kartal kız: Evren ve Yıldız raflardaki yerini aldı. Felsefe kökenli Kansu yeni kitabında önceki kitabı Sırtımdaki Okyanus'ta da olduğu gibi hayata dair derinliği olan sorular soruyor. Hikayenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikayeyi bambaşka bir gözle izliyor.