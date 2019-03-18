Ateşten Kalbe Akıldan Dumana, Kapışma ve Sherlock Holmes gibi filmlerle tanınan ve son olarak 2017 yılında Kral Arthur: Kılıç Efsanesi ile karşımıza çıkan İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin yönetmenliğini üstlendiği Disney uyarlaması Aladdin'de papağan Iago'yu Alan Tudyk'un seslendirecek.
Tudyk; Oyunbozan Ralph, 6 Süper Kahraman ve Zootropolis: Hayvanlar Şehri gibi animasyon yapımlarında da seslendirme yapmıştı.
Geçtiğimiz günlerde fragmanı görücüye çıkan Aladdin'in Türkiye'de 24 Mayıs tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
ALADDIN FRAGMANI (VİDEO)