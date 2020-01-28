Yeni Batman filminden ilk fotoğraf

Yönetmen koltuğuna Matt Reeves’in oturduğu, Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı yeni Batman filmi The Batman’in çekimlerine başlandı. Yönetmen Reeves, Twitter’dan çekimin ilk gününe ait bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta ilk gün 17’nci sahnenin çekildiğini gösteren bir klaket yer alıyor.



25 Haziran 2021’de gösterime girecek olan yeni Batman filminde Pattinson’un yanı sıra Zoë Kravitz de rol alıyor. Kravitz, filme Catwoman karakteriyle dahil oluyor.

Filmde ayrıca The Riddler rolüyle Paul Dano, Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright, Alfred rolüyle Andy Serkis, The Penguin rolüyle Colin Farrell, Carmine Falcone rolüyle John Turturro gibi isimler yer alıyor.