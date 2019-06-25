Yeni bir 'cin' temalı Türk korku filmi geliyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ile Gürsu ilçelerinde çekimleri yapılan, yönetmenliğini Battal Karslıoğlu, yapımcılığını ise Ali Ertem'in üstlendiği Cin 'Aşk Büyüsü' filmi, vizyona girmek için gün sayıyor.
Sevdiği kadını elde etmek için aşk büyüsü yapan genç bir adamın hikayesini anlatan filmin çekimleri bir ay sürdü.
Oyuncu kadrosunda Soner Türker, Derya İpek, Murat Deniz, Ebru Şahin, Zeynep Yılmaz ve Kahraman Sivri gibi isimlerin bulunduğu film, 12 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.
Filmin yönetmeni Battal Karslıoğlu daha önce Mezeci Çırağı ve Zerk filmlerini yönetmişti.