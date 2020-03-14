Yeni Gossip Girl'in (Dedikoducu Kız) yayın tarihi belli oldu

Başrollerinde Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Ed Westwick ve Taylor Momsen'in rol aldığı, Türkiye’de de yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesi olan Amerikan gençlik dizisi Gossip Girl (Dedikoducu Kız) geri dönüyor. HBO yeni nesil Gossip Girl’ün 2020 yılı içinde yayınlanacağını açıkladı.



KADRO ŞEKİLLENDİ

Yeni dizide baş karakterlerin beyaz olmayacağı, çeşitliliğe önem verileceği açıklandı

Başrollerinde Emily Alyn Lind, Whitney Peak, Eli Brown, Johnathan Fernandez ve Jason Gotay'ın olduğu diziye 4 yeni isim daha katıldı. Tavi Gevinson, Thomas Doherty, Adam Chanler-Berat ve Zion Moreno yaklaşan diziye katılan son oyuncular oldular.

DİZİNİN KONUSU



Orijinalinin finalinden sekiz yıl sonra hazırlanan yeni Gossip Girl dizisi, HBO Max’te yayınlanacak ve yeni nesil New York özel okul öğrencilerini takip edecek. Gossip Girl aradan geçen yıllarda sosyal medya ve New York'un ne kadar değiştiğini de keşfedecek.



