Yeni haftada sanatseverleri bekleyen kültür ve sanat etkinlikleri

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı ve 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergilendiği bienal, 10 Kasım'a kadar sürecek.



Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Program kapsamında Henrik Ibsen'in yazıp, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Nora - Bir Bebek Evi" oyunu Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde 30, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak.



"Karıncalar - Bir Savaş Vardı" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Ay, Carmela !" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Son" Ümraniye Sahnesi'nde, "Can Yeleği" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve "Felatun Bey ile Rakım Efendi" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde aynı tarihlerde gösterilecek.



Sam Shepard'ın yazıp Ergün Üğlu'nun yönettiği "Vahşi Batı" adlı oyun ise 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde izlenebilecek.

DEVLET TİYATROLARI



İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise bu hafta "Bay Z." Üsküdar Stüdyo Sahne'de, "Giydirici" ve "İyi Şanslar" oyunları ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 29 Ekim ile 2 Kasım arasında her gün sahne alacak.



Öte yandan William Shakespeare'in yazdığı "Hamlet" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 29 Ekim - 3 Kasım arasında izlenebilecek.



"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" Garibaldi Salon 2'de 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım, "Turta Girmemiş Orman" adlı çocuk oyunu ise 3 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de minik seyircilerin beğenisine sunulacak.



"Damdaki Kemancı", bu sezon 27-28 Ekim ve sonrasında kasım ve aralık aylarında da Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.



Cervantes'in Don Kişot'unun Bulgakov'ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen bir metinle oynandığı "Don Kişot'um Ben" de 29 Ekim'de Zorlu PSM'de sahnelenecek.



Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen Alice Harikalar Diyarında eserinin uyarlaması "Alice" müzikali, 30 ve 31 Ekim'de Zorlu PSM'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.



Süreyya Operası'nda 1 ve 2 Kasım'da "Dans Trio" bale gösterisi, 3 Kasım'da ise "Sihirli Fülüt (Tamino'nun Rüyası)" çocuk oyunu sahne alacak.



"4. Kadıköy Tiyatro Şenliği" kapsamında 28 Ekim'de Bizim Tiyatro tarafından Boa Sahne'de "Masanın Altında" ve Altkat Sanat'ın kendi mekanında "Anne Frank'ın Hatıra Defteri" oyunu sahnelenecek.



Şenlikte 29 Ekim'de Oyun Sandalı'nın Boa Sahne "Füruğ", Koray Tarhan'ın İstanbulimpro'da "Doğaçlama" ve 30 Ekim'de İstanbulimpro'da "Küçük Amerika" oyunları yer alacak.



İstanbul Komedi Festivali ise 13 Ekim'de başlayan programına, 3 Kasım'da "Kırmızının Hayali", "Joseph K.", "R.C.E Giremedim - Stand Up", "Don Kişot'um Ben", "Jess Robinson" ve "Post 42 - Soğuk Savaş Live" gösterileriyle son verecek.



KONSERLER



Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından "Sulukule Akustik" Yücel Arzen ile 29 Ekim'de Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 30 Ekim'de ise Süreyya Operası'nda "Cumhuriyet Konseri" icra edilecek.



Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri "Müzik Yakınlaştırır" temasıyla 30 Ekim Çarşamba akşamı "Ensemble San Pablo" topluluğunu konuk edecek.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu 29 Ekim'de İstanbul Oda Orkestrası'nın "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri", 31 Ekim'de "Dissonance Ensemble" ve 1 Kasım'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" konseriyle müzikseverleri ağırlayacak.



Zeytinburnu Belediyesinin "Mevlevi Mukabelesi" özel etkinliği kapsamında, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Tasavvuf Eserleri Konseri", 30 Ekim'de Yenikapı Mevlevihanesi'nde İstanbulluların beğenisine sunulacak.



Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde 30 Ekim'de, Sulukule Sanat Akademisi Halk Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.



Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Eyüp Musiki Vakfı Eyüp'ün Sesleri Topluluğu'nun "İstanbul Şarkıları Konseri" 31 Ekim'de Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.



SÖYLEŞİ, PANEL VE SERGİLER



Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 25 Kasım'a kadar Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonunda gezilebilecek.



Istanbul Photo Awards 2019'un bir sonraki sergisi ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılacak. Yarışmanın beşinci yılında ödül kazanan fotoğrafların yer alacağı sergi, 1-30 Kasım'da ziyarete açık olacak.



Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında her salı ve perşembe günleri "Dil, Kültür ve Tasavvuf Sohbetleri"yle Üsküdar Balaban Tekkesi ve Kültür Evi'nde olacak.



Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 31 Ekim'de Ayşe Taşkent'in sunumu ve Neyzen Süleyman Erguner'in katılımıyla "Tasavvuf ve Musiki" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.



Türk Edebiyatı Vakfı'nda 2 Ekim'de eski milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya, "Fethi Gemuhluoğlu ile 7 Yıl" başlıklı bir konuşma yapacak.



İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 1 ve 2 Kasım'da "İcranın Mecrası ve İstanbul'da Müziğin Kesişen Kimlikleri" konferansı düzenlenecek.



İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan eserlerin bulunduğu seçkiye ev sahipliği yapacak. "Modernlik Eşiği-Lignum" karma sergisi, 30 Ekim'de İKÜ Ataköy yerleşkesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.