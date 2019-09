Her geçen gün kültür sanat alanında oldukça önemli etkinliklerin gerçekleştirildiği İstanbul, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.



İKSV tarafından düzenlenen "16. İstanbul Bienali", 10 Kasım'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'da ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı bienalde, 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eseri sergileniyor. Farklı alanlarda çalışan sanatçıların bienal için özel olarak ürettiği 36 yeni eser de İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.



Tarkan, bugün, 26 ve 27 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek "Tarkan Zamanı" başlıklı konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Son albümü "The Unseen In Between"i yılın hemen başında yayımlayan Steve Gunn ise bu akşam Salon İKSV'de sahne alacak.



Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverler tarafından beğenilen İtalyan besteci ve piyanist Roberto Cacciapaglia, "Neue! Step" festivali kapsamında yarın Zorlu PSM'de konser verecek.



"Bunker", "Do Not Claim Them Anymore" ve "I'll Stay Here" şarkılarıyla dünya çapında büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Balthazar grubu, "Garanti BBVA Konserleri" kapsamında 27 Eylül'de Zorlu PSM'de sahneye çıkacak.



İsviçreli elektro pop ikilisi Elvett de 27 Eylül'de, bu yıl 10. yaşını kutlayan Salon İKSV'de sahne alacak.



Dünyanın en önemli üç orkestrasından biri sayılan "Berlin Filarmoni Orkestrası" kendi viyolonsel grubundan oluşan ve orkestradan bağımsız bir ünü olan köklü oda müziği topluluğu Berlin Filarmoni'nin 12 çellistiyle, 29 Eylül'de "Neue! Step" festivalinde Zorlu PSM'de izlenebilecek.



Türk müziğinin ünlü isimlerinden biri olan Selami Şahin, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında 26 Eylül'de Zorlu PSM'de, söz yazarı, besteci ve yorumcu Hüsnü Arkan 27 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde, Bülent Ortaçgil ise 28 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde konser verecek.



TİYATRO



Cervantes'in ölümsüz eseri "Don Kişot"un Mihail Bulgakov uyarlaması "Don Kişot'um Ben", 25 Eylül'de Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.



Nazım Hikmet'in "Piraye" eseri, Murat Çidamlı'nın başrolüyle 26 Eylül'de Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sahnelenecek.



İstanbul Meydan Sahnesi, Ömer Pınar'ın kaleme aldığı "Vay Sen Misin Ben Olan?" isimli komedi oyunuyla 26 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde perdelerini açacak.



Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis Kaygılaroğlu, Canan Atalay ve Kerem Poyraz Kayaalp'ın rol aldığı "Suit - Düğün Dündü Bugün Bugün" oyunu 26 Eylül'de Duru Tiyatro Büyük Salon'da sahnelenecek.



20. yüzyılın önemli sanatçılarından "Frida"yı sahneye taşıyan aynı adlı oyun, Melike Aslı Kılan'ın performansıyla 27 Eylül'de Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde izlenebilecek.



Yurdaer Okur'un Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı tek kişilik performansı "Ran", 28 Eylül'de Duru Tiyatro Büyük Salon'da sahnelenecek.



Müziklerini Jerry Bock, sözlerini Sheldon Harnick'in yazdığı müzikal gösteri "Damdaki Kemancı", Talimhane Tiyatrosu iş birliği ile 28 Eylül'de Zorlu PSM'de gösterime sunulacak.



Komedi oyunu "Ahududu", Tiyatrokare'nin yeni yorumuyla ve Nedim Saban imzasıyla 28 Eylül'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.



Usta oyuncu Cihat Tamer, 56. sanat yılını "İkinci Bahar" adlı oyunu ile 28 Eylül'de Torium Sahne'de kutlayacak.



SÖYLEŞİ, PANELLER VE FUARLAR



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'u anmak amacıyla 23-25 Eylül'de "Ayasofya: Tarih ve Vakfa Vefa Paneli ve Anma Etkinlikleri" 25 Eylül'e kadar devam edecek.



Sarıyer Belediyesinin "8. Edebiyat Günleri", 25-29 Eylül tarihleri arasında Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenecek.



Beyoğlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "13. Beyoğlu Belediyesi Sahaf Festivali" 27 Eylül'de Taksim Meydanı'nda başlayacak.



Bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" Avrasya Gösteri Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.