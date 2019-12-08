Yeni Hayalet Avcıları'ndan yeni afiş

1980’li yılların en sevilen filmlerinden Hayalet Avcıları’nın (Ghostbusters) yeniden çevriminden yeni afiş yayınlandı. Adının Ghostbusters: Afterlife olduğu açıklanan yeni filmde, bekar bir anne ve iki çocuğu küçük bir kasabaya yerleştiğinde, orijinal hayalet avcılarıyla olan bağlantılarını ve dedelerinin bıraktığı gizli mirası keşfeder. Olaylar bundan sonra başlar. Ghostbusters: Afterlife, 2016 yılında çekilen filmle bağlantılı olmayacak ve önceki serinin devamı gibi olacak.

1984 yapımı orijinal Ghostbusters'ta Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Rick Moranis ve Sigourney Weaver rol almıştı. Film, ABD’de 242 milyon dolar, dünya çapında 295 milyon doların üzerinde hasılat yapmış ve zamanının en yüksek hasılat elde eden komedi filmi olmuştu. Yeni versiyonda, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ve Paul Rudd rol alırken; Murray, Aykroyd, Hudson, Weaver ve Annie Potts eski rolleriyle yeni filmde de yer alacaklar.

Sony Pictures’ın yeni filminin gösterim tarihi tüm dünyayla aynı anda 10 Temmuz 2020 olarak planlandı.