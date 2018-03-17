Yeni 'James Bond' Danny Boyle’a emanet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR James Bond otomobili satışa çıkıyor

Yönetmenlik koltuğu için ismi geçen Danny Boyle, yeni James Bond filmini yöneteceğini açıkladı. Senaryo çalışmalarına da başladıklarını belirten Boyle, işlerin planlandığı gibi gitmesi durumunda filmin çekimlerinin yıl sonunda başlayacağını söyledi.



‘Shallow Grave’, ‘Trainspotting’, ‘A Life Less Ordinary’ ve ‘T2 Trainspotting’de beraber çalıştığı John Hodge’la senaryoyu hazırlayacak olan Boyle, bu durumla ilgili olarak ise “John Hodge’la heyecan verici bir fikrimiz var ve John şu an onu yazıyor. Ve filmin geleceği tamamen buna bağlı” dedi.



Daniel Craig ise 8 Kasım 2019’da vizyona girecek filmde son bir kez James Bond’a hayat verecek.

