James Bond serisinin 25’inci filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un (No Time to Die) Türkçe afişi yayınlandı.



Cary Joji Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond'a hayat vereceği filmin konusu şöyle: Efsanevi İngiliz ajanı James Bond artık aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika'da sakin bir hayatın tadını çıkarmaktadır. Ancak CIA'deki eski arkadaşı Felix Leiter yardım istemek için geldiğinde bu kişisel cenneti kısa ömürlü olur. Kaçırılan bir bilim adamını kurtarmayı içeren görev, ilk başta beklenenden çok daha tehlkeli bir planı ortaya çıkarır. Bu görev Bond'u, tehlikeli, yeni bir teknolojiyle donanmış gizemli bir kötü adamın izine götürecektir.



No Time To Die, 3 Nisan 2020’de vizyona girecek.