Yeni James Bond filmi No Time to Die'ın ilk afişi yayınlandı. Afişte, 007 karakterini beşinci ve son kez canlandıracak olan ünlü oyuncu Daniel Craig yer alıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda; önceki filmlerde de rol alan Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomi Harris, Christoph Waltz ve Jeffrey Wright yer alırken, kadronun yeni isimlerinden biri Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek oldu.



Yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga’nın yer aldığı No Time to Die filminin konusu şöyle: Efsanevi İngiliz ajanı James Bond artık aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika'da sakin bir hayatın tadını çıkarmaktadır. Ancak CIA'deki eski arkadaşı Felix Leiter yardım istemek için geldiğinde bu kişisel cenneti kısa ömürlü olur. Kaçırılan bir bilim adamını kurtarmayı içeren görev, ilk başta beklenenden çok daha tehlkeli bir planı ortaya çıkarır. Bu görev Bond'u, tehlikeli, yeni bir teknolojiyle donanmış gizemli bir kötü adamın izine götürecektir.

Yeni James Bond filmi ülkemizde 3 Nisan 2020’de vizyona girecek.

JAMES BOND KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ?