Yeni James Bond filmi No Time To Die'ın en riskli sahneleri çekildi

Adı, No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) olarak açıklanan 25’inci Bond filminin çekimleri İtalya’da sürüyor.



James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in dublörü, 45 metre yükseklikteki köprüden aşağı atlarken görüntülendi.



Halatla bağlanan dublör, kolları yanlara doğru açılmış şekilde havada uçarken filme alındı. Riskli sahne çekimi, çevredekileri korkuttu.



Set çalışanlarının The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu, şimdiye kadar yazılmış en riskli filmlerden biri ve filmin sonu seyircilere tırnaklarını yedirtecek” denildi.

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond karakterini canlandırdığı film, tıpkı 2015’teki Spectre filminde olduğu gibi adını, Ian Fleming’in ya da başka yazarların kaleme aldığı Bond romanlarından ya da kısa hikayelerinden almadı. Filmin senaryosu da uyarlama değil, tamamen orijinal.



Önceki filmlerde rol alan Christoph Waltz, Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes’in yine kadroda yer aldığı filmin yeni kötü karakteri Oscar’lı oyuncu Rami Malek oldu.



True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin çekimleri Jamaika ve İngiltere’den sonra şimdi de İtalya’da yapılıyor.



Filmde, aktif görevden çekilerek Jamaika'da sakin bir yaşam sürmekte olan James Bond'un CIA'den eski arkadaşı Felix Leiter'ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevine çıkan 007, 'beklenenden çok daha tehlikeli ve yeni teknolojiyle donatılmış bir düşmanla' mücadele edecek.



No Time To Die, 8 Nisan 2020’de ABD’de vizyona girecek.