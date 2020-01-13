Yeni James Bond için en güçlü aday James Norton

3 Nisan'da vizyona girecek James Bond serisinin 25’inci filmi No Time to Die ile seriye veda edecek Daniel Craig sonrası 007'yi canlandıracak isimler için ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Jason Statham ve Emilia Clarke'ın göz kırptığı, Idris Elba isminin yüksek sesle söylendiği hatta trans birey olasılıklarının tartışıldığı ortamda yeni Bond'un İngiliz oyuncu James Norton olacağı iddia edildi.

Norton son olarak The Nevers dizisinde Hugo Swann karakterine hayat verdi

Öyle ki Happy Valley ve Grantchester dizilerindeki rolleriyle tanınan 34 yaşındaki aktör, 1952'den beri devam eden serinin en güçlü adayı olarak görüldüğü için risk almak istemeyen bahis siteleri tarafından listeden çıkartıldı.



Bu kadar net bir iddia daha önce DaiL Mail tarafından ortaya atılmış ve yeni 007 kod adlı ajanın siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch olacağı açıklanmıştı. Ancak İngiliz gazetesinin iddiası dahil bugüne adı geçen hiçbir isim doğrulanmadı.

NO TIME TO DIE KONUSU

Yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga’nın yer aldığı, Daniel Craig, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomi Harris, Christoph Waltz Jeffrey Wright ve Rami Malek'in rol aldığı No Time to Die filminin konusu şöyle: Efsanevi İngiliz ajanı James Bond artık aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika'da sakin bir hayatın tadını çıkarmaktadır. Ancak CIA'deki eski arkadaşı Felix Leiter yardım istemek için geldiğinde bu kişisel cenneti kısa ömürlü olur. Kaçırılan bir bilim adamını kurtarmayı içeren görev, ilk başta beklenenden çok daha tehlkeli bir planı ortaya çıkarır. Bu görev Bond'u, tehlikeli, yeni