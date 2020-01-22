Yeni James Dean filmleri geliyor

Geçen kasım ayında, 24 yaşındayken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hollywood'un unutulmaz oyuncusu James Dean'in CGI (Bilgisayar üretimli imgeleme) tekniği ile yeni çekilecek Finding Jack filminde başrolde yer alacağının açıklanmasından sonra yeni projeyen için düğmeye basıldı.

TEK BİR FİLM OLMAYACAK



Oyuncunun görüntü haklarını satın alan Worldwide XR, aktörün ailesiyle yeni bir anlaşmaya imza attıklarını açıkladı. Buna göre Hollywood’un efsane oyuncusu sadece tek bir film için ekranlara dönüş yapmıyor.

James Dean'in 1955 yapımı Asi Gençlik (Rebel Without a Cause) filminden bir fotoğraf

"BELKİ DE OSCAR'A KAVUŞACAK"



1955'te vefat eden James Dean'in dijital versiyonu birçok filmde rol alacak. Worldwide XR'ın CEO'su Travis Cloyd "Son derece dikkatli çalışacağız. James Dean'e yakışacak filmler seçilecek. Oyunculuk açısından da en iyisini yapacağız. Belki de James Dan, hayattayken alamadığı Oscar'a kavuşacak.



SESLENDİRMEYİ BAŞKASI YAPACAK



Kasam 2019'da, James Dean'in özel efektler yardımı ile oluşturulan çok gerçekçi bir kopyasının yer alacağı Vietnam Savaşı’na odaklanacak Finding Jack filmi için anlaşma yapıldığı açıklanmıştı. Çekimlerine Kasım 2020'de başlanacak; yönetmen/ yapımcı ikili Anton Ernst ve Taki Golykh’in çekeceği filmde, Dean'in geçmişteki film ve fotoğraf çekimlerinden yararlanılarak aktörün vücudunun oluşturulacağı, seslendirmenin ise başka bir oyuncu tarafından yapılacağı duyurulmuştu.

James Dean'in hayatını kaybettiği otomobil (Fotoğraf: Getty Images Turkey)

"TAMAMLAYAMADIĞI DÖRDÜNCÜ FİLMİ OLACAK"



Anton Ernst, film için başrol ararken sonunda James Dean'de karar kıldıklarını, Dean’in ailesinin de bu filme "Dean'in hiçbir zaman tamamlama fırsatını bulamadığı dördüncü filmi" gözüyle baktığını belirtti.



FINDING JACK'İN KONUSU



Vietnam Savaşı’nın sonlarında geçen bir romana dayanan Finding Jack adlı filmde, savaş sonrası geride bırakılan 10 bin köpekten bir tanesi de Fletcher Carson'ın Labrador cinsi köpeğidir. Fletcher, savaş sırasında yeniden yaşama sevincini içinde bulmasına yardım eden dört ayaklı dostunu geride bırakmaya niyetli değildir, böylelikle Fletcher ve köpeği bir yaşam savaşının içine girerler.

KARİYERİNE 7 FİLM SIĞDIRDI

Amerikalı sinema oyuncusu 1955'te trafik kazasında öldüğünde daha 24 yaşındaydı. Kariyerine sadece 7 film sığdırabilmişti. Ancak öldüğü yıl gösterime giren Asi Gençlik (Rebel Without a Cause) filmi aktörü efsane statüsüne getirdi. O taripten bu yana James Dean unutulmadı hatta kültürel ikon olarak kabul edildi.

