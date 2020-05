Yeni normal: Arabayla sergi gezmek

Amerikalı sanatçı ve aktivist Warren Neidich ve arkadaşları dünyada 6 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüs günlerinde sanat için farklı bir yöntem buldu. Ekip mayıs ayının başlarında Long Island yolunda bir rota oluşturarak Sosyal Mesafe Zamanlarında Kamusal Sanat (Drive By Art Public Art in This Moment of Social Distancing) başlıklı bir sergi açtı.

TEHLİKESİZ SERGİ

Neidich’in açık hava sergisini insanlar arabalarıyla, kendilerini tehlikeye atmadan gezebiliyor. Sanatçı, Long Island’daki başarısından sonra bu sergiyi önceki günlerde Los Angeles’a taşımaya karar verdi.