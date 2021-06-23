Yeni Pamuk Prenses filminin başrolü Rachel Zegler

“Ayna ayna söyle bana, var mı benden güzel bu dünyada?” İşte bu repliğin hafızalara kazındığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalının yeniden çekilecek film uyarlaması için başrol belli oldu. Oyuncu, şarkıcı ve YouTuber Rachel Zegler, Disney’in yeniden çektiği Pamuk Prenses filminin kadrosuna girdi. Bugüne kadar başka rollerde yer alsa da bu, 20 yaşındaki Zegler’in en büyük rolü olacak.

Zegler kısa süre önce, Steven Spielberg’in 2021 sonunda gösterilecek yeni filmi West Side Story’de Maria karakterini canlandırdı. Genç yıldız ayrıca Shazam’ın devam filminde de süper kahraman olarak seyirci karşısına çıkacak.



Disney filmini, daha önce Andrew Garfield ile 500 Days of Summer ve The Amazing Spider-Man filmlerini çeken Marc Webb yönetecek. Henüz adı açıklanmayan filmin çekimlerine 2022’de başlanması bekleniyor.



BEŞ YILDIR BU FİLM İÇİN ÇALIŞILIYOR



Disney, 2016'dan beri canlı aksiyon filmi Pamuk Prenses’i geliştiriyor. Daha önce açıklandığı gibi filmin yapımcılığını Marc Platt üstlenirken; La La Land, The Greatest Showman ve Dear Evan Hansen müzikal filmlerinin müziklerini besteleyen Benj Pasek ve Justin Paul ikilisi, Pamuk Prenses filminin şarkılarını yazıyor.



Grimm Kardeşler’in masalına dayanan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi 1937'de vizyona girdi ve Disney'in ilk uzun metrajlı animasyon filmi oldu. O tarihten bu yana masalın pek çok sinema uyarlaması çekildi.

