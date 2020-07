Yeni Scarface için hazırlıklar başladı

I Am Love ve Call Me by Your Name'in de aralarında olduğu filmlere imza atan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, Coen Kardeşler’in senaryosundan yola çıkarak yöneteceği yeni Scarface filmi hakkında konuştu.



Guadagnino, Variety ile gerçekleştirdiği söyleşide, “İnsanlar sadece yeniden çevrim yaptığımı iddia ediyor ama gerçek şu ki sinema var olduğundan beri kendini yeniden çeviriyor. Bu, orijinal hikâyeler bulamamanın tembel bir yolu olduğu için böyle değil. Her zaman belirli hikâyelerin zamanımız hakkında ne söylediğine bakmakla ilgili” diye konuştu.



Guadagnino, daha önce de Howard Hawkes’ın yönettiği ilk Scarface filmi için, "İçki yasağının olduğu döneme dairdi. Elli yıl sonra Oliver Stone ve Brian De Palma, Hawkes’ın filminden çok farklı bir film yaptılar. Benim versiyonum da zamanın ruhuna uygun olacak” demişti.