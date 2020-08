Yeni Scream filminin vizyon tarihi belli oldu

Courteney Cox, yeni filmde haber muhabiri Gale Weathers rolünü, David Arquette ise Şerif Dewey Riley rolünü yeniden canlandıracak.



Ready or Not yönetmenleri Matthew Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, James Vanderbilt ve Guy Busick'in senaryosundan filmi yönetiyorlar.



Yeni Scream filminin 14 Ocak 2022'de vizyona gireceğini açıklayan Paramount Pictures, aynı zamanda üç farklı filmin vizyon tarihini değiştirdiğini de duyurdu.



Snake Eyes, 23 Ekim 2020'den 22 Ekim 2021'e taşındı. Aile komedisi Clifford the Big Red Dog, 13 Kasım 2020'den 5 Kasım 2021'e ertelendi. Yeni Paranormal Activity filmi ise 19 Mart 2021'den 4 Mart 2022'ye kaydırıldı.