Yeni solucan türüne Jeff Daniels'ın ismi verildi

Kült film Arachnophobia'da (Örümcek Korkusu) tarantulaları öldüren Ross Jennings karakterine hayat veren Jeff Daniels, bu filmden alınan ilhamla yeni keşfedilen bir solucanın (tarantobelus jeffdanielsi) isim babası oldu.

Haberler 21.01.2022 - 15:58

Yeni solucan türüne Jeff Daniels'ın ismi verildi

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California Üniversiresi'nden bilim insanları, tarantulaları içten dışa yiyerek öldürün bir solucan türünü keşfetti. Söz konusu solucana, Hollywood yıldızı Jeff Daniels'ın adı verildi. tarantobelus Jeffdanielsi isminin, Daniels'ın 1990 yılında kasabadaki örümcek istilasını konu alan Arachnophobia filminde canlandırdığı; tarantulaları öldüren Ross Jennings karakterden ilham alındığı açıklandı.

66 yaşındaki oyuncu, örümceğe adının verilmesi konusunda "Yeni bir nematod türüne benim adımın verildiğini ilk duyduğumda, 'Neden? Bir benzerlik var mı?' diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bana ve Arachnophobia'ya olan saygılarından ötürü onur duydum. Beni gülümsetti" yorumunu yaptı.

Koloni fragmanı

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