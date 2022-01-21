Yeni solucan türüne Jeff Daniels'ın ismi verildi

California Üniversiresi'nden bilim insanları, tarantulaları içten dışa yiyerek öldürün bir solucan türünü keşfetti. Söz konusu solucana, Hollywood yıldızı Jeff Daniels'ın adı verildi. tarantobelus Jeffdanielsi isminin, Daniels'ın 1990 yılında kasabadaki örümcek istilasını konu alan Arachnophobia filminde canlandırdığı; tarantulaları öldüren Ross Jennings karakterden ilham alındığı açıklandı.

66 yaşındaki oyuncu, örümceğe adının verilmesi konusunda "Yeni bir nematod türüne benim adımın verildiğini ilk duyduğumda, 'Neden? Bir benzerlik var mı?' diye düşündüm. Dürüst olmak gerekirse, bana ve Arachnophobia'ya olan saygılarından ötürü onur duydum. Beni gülümsetti" yorumunu yaptı.

Koloni fragmanı