Yeni tiyatro sezonuna erken merhaba

Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, az sayıda salonu da kullanıma açacak. Salonlarda koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Tiyatro salonuna maskesi olmayan izleyici alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak. Gösterimler birer gün arayla yapılırken, oyunlar sergilendikten sonra salonlar dezenfekte edilecek.



Pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nda Ankara Devlet Tiyatrosu 3, İzmir Devlet Tiyatrosu 4, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören Reis Bey, Leyla ile Mecnun, Anna Karenina, Hamlet, Bir Nefes Dede Korkut, Shirley Valentine, Umut Kavşağı gibi oyunlar da yeni sezonda perde açacak.



ANKARA'DA 4 SAHNEDE PERDELER AÇILACAK





Yeni sanat sezonunda salgın dolayısıyla az sayıda sahnesini açacak olan Devlet Tiyatroları, Ankara’da Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi, Akün Sahnesi, Küçük Tiyatro ve Stüdyo Sahnede sanatseverleri ağırlayacak. Küçük Tiyatro’da Aşık Veysel 1 Eylül Salı günü prömiyer yaparken, Sonsuzluk Kitabevİ 8 Eylül Salı günü Stüdyo Sahnede, Gökkuşağının Sonu ise 15 Eylül Salı günü Akün Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak. Geçtiğimiz sezon beğeniyle takip edilen Leyla ile Mecnun da 1 Eylül Salı günü Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde perde açacak.



Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise İzmir’de sahnelenecek. İzmir Devlet Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak. “İki Bekar”, “Vahşet Tanrısı”, “Cahide” ve “Yıldızların Altında” İzmir sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan. İki Bekar 1 Eylül Salı günü, Vahşet Tanrısı 22 Eylül Salı günü ve Cahide 29 Eylül Salı günü Konak Sahnesinde, Yıldızların Altında ise 8 Eylül Salı günü Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde açık havada seyirci karşısına çıkacak.

BÖLGELERDEKİ YENİ OYUNLAR



Her şey Yolundaymış Gibi isimli oyunun İstanbul Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde Tarla Kuşuydu Juliet'i, Adana Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesinde Ezop-Tilki ile Üzüm'ü, Trabzon’da Atapark Haluk Ongan Sahnesinde Aşk Bir şey Değildir'i, Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Orhan Asena Sahnesinde Otelde Cinayet'i, Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salonda Yastık Adam'ı, Erzurum DT Sahnesinde Ölümcül Oyun'u ve Bu Bir Film Olsaydı'yı, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesinde Eski Fotoğraflar'ı ve Van Kültür Merkezi Sahnesinde Penceredeki Atlar'ı seyirciyle buluşturacak.

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