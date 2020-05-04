Yeni Transformers'ın tarihi belli oldu

Michael Bay'in yönetmeni olduğu Transformers serisiyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.



Paramount Pictures, yeni bir Transformers filmi için takvimde yer belirledi. Paramount Pictures'ın aldığı yeni bir kararla, 24 Haziran 2022 tarihinde bir Transformers filminin vizyona gireceği duyuruldu.



2007 yılından bugüne devam eden Transformers serisinin filmleri her ne kadar eleştirmenler tarafından iyi bulunmasa da yediden yetmişe çektiği ilgiyle Paramount Pictures'a gişede fazlasıyla kazandırdı.

KOSTÜMLERİ ÇİN'DE YOK SATIYOR

