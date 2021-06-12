Yeni Zelanda'da cami saldırısını konu alacak filme tepki

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısına verdiği birleştirici yanıtını hikâyeleştiren bir Hollywood filmi yapılmasına ilişkin planlar tepki çekti. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve ülkedeki müslümanlar filmin hikayesini duyarsızlıkla suçladı.

12.06.2021 - 17:09

Yeni Zelanda'da cami saldırısını konu alacak filme tepki

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Avustralyalı aktör Rose Byrne'ın Başbakan Jacinda Ardern'i canlandırması planlanan "They Are Us" isimli film, Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarını ve ardından Ardern'in verdiği birleştirici tepkiyi konu alacak.

Pek çok Yeni Zelandalı, hayatını kaybeden Müslümanlar yerine Ardern'in saldırı sonrası liderlik hikâyesini öne çıkaran bir film yapılmasına tepki gösterdi ve "duyarsızca" buldu.

Ardern, tepkilerin ardından söz konusu filmle kendisinin ve hükûmetin bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.

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