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Grammy ödüllü Yeni Zelandalı Piyanist Alan Broadbent, Zorlu PSM'de konser verdi.



Broadbent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Kağan Yıldız ve Ferit Odman'la trio konserler vereceğini söyledi.

Ünlü piyanist, 28, 29 ve 30 Mart'ta Zorlu PSM'de sahne alacak.

Caz müziğini ve onun temposunu sörf tahtasıyla dalgalar üzerinde ilerlemek olarak tanımlayan sanatçı, "Caz müzisyenleri ritmin etrafında müzik yapar, onun üzerinde dolanır durur ve sörf tahtasıyla sahile geri döner. Benim kafamdaki hayal böyle." dedi.



"ÇOK BÜYÜK BİR TRAJEDİ"



Ülkesindeki terör saldırısına da değinen Yeni Zelandalı sanatçı, şunları kaydetti: "Çok büyük bir trajedi. Bu olay veya bu olayın faili hiçbir şekilde onaylanamaz. Politikayla ilgilenen birisi değilim ama benim dünya görüşümde bütün dinler sevgi ve anlayış üzerine kuruludur. Müzisyen olarak sevginin bütün dünyada yayılması için müzik yapıyorum. Bütün kültürlerin saygı ve anlayışla bir arada yaşadığı bir dünya hayal ediyorum."