İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA, geçen nisan ayında yeniden bir araya geldiklerini duyurmuştu. 70’li ve 80’li yıllarda müzik listelerinde fırtına gibi esen müzik grubu, 'I still have faith in you' ve 'Don't shut me down' isimli iki şarkı kaydedeceklerini açıklamıştı. ABBA’nın stüdyo çalışmalarının ilk fotoğrafı, grubun menajeri Görel Hanser tarafından grubun resmi hesabında paylaşıldı.

Görel Hanser, paylaştığı fotoğrafın altına, "Frida, Agnetha, Björn ve Benny Stockholm’deki RMV Studio’da iki yeni şarkısını kaydediyor. Bu yılın sonunda yayınlanacak" notunu düştü.

ABBA 35 YILIN ARDINDAN GERİ DÖNÜYOR