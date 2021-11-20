Yeniden İstanbul'da konser veren Mark Eliyahu: Türkiye ikinci evim

İstanbul'da her yıl düzenli olarak konser veren İsrail asıllı sanatçı, "Endless" turnesi kapsamında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne aldı.



Konser öncesi soruları yanıtlayan usta kamança sanatçısı Eliyahu, Türkiye'yi ikinci evi gibi hissettiğini söyledi. Eliyahu,"Evime döndüğümü hissediyorum. Son geldiğimden bu yana görüşmediğim buradaki arkadaşlarımı ve tanıdıklarımı çok özledim. En son 2 yıl önce gelmiştim. Ama bu gece izleyicilerimle buluşacağım için gerçekten çok ama çok heyecanlıyım" dedi.



Konserde farklı beste ve şarkılardan bir bölüm hazırladığını, ayrıca kendi üretimlerine de yer vereceğini belirten Eliyahu, salgın sürecinde hazırladığı yeni şarkıyı da ilk kez İstanbulluların beğenisine sunacağını ifade etti.



Farklı müzik kültürleri barındıran bir kültür içerisinde büyüdüğünü dile getiren başarılı sanatçı, "Klasik müzik öğrendim ve keman çalıyordum ama onun yanında, beni özellikle Türkiye, Azerbaycan, İran, Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkan kültürleri etkiledi diyebilirim. Bu kültürlerde kendimden bir parça buluyorum ve müziğimde bunlardan bir sentez çıkartmaya çalıyorum" diye konuştu.

