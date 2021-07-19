Yerli belgeseller dünyaya açılacak

Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan oluşan iki kişilik ekibin katılıma hak kazanacağı atölyelerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri standardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini öğrenecek.



Atölyeye katılan projelerden ikisi Mayıs 2022'de DOK.fest München'de düzenlenen Master's Pitch'e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini televizyon kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.



Proje kapsamında "Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi" adlı bir seçki hazırlanarak Türkiye genelinde 8 şehirde gezici gösterimler gerçekleşecek.



Ayrıca "Belgesel Sinemacının El Kitabı" adlı bir referans kitabı hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere dağıtılacak ve ortak yapımcılarla yatırımcılara yönelik bir Kültürel Miras Belgesel Projeleri Kataloğu hazırlanarak çevrim içi yayınlanacak.



Eğitim programı için proje başvuruları 20 Eylül'e kadar devam edecek.

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