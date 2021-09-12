Yes Sir, I Can Boogie şarkısıyla ünlenen Maria Mendiola hayatını kaybetti

1977 yılında çıkan ve bir disko klasiği haline gelen Yes Sir, I Can Boogie adlı şarkısıyla tanınan İspanyol Baccara grubunun üyesi Maria Mendiola 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının bağlı olduğu menajerlik şirketi, Mendiola'nın İspanya'nın Madrit kentinde, ailesiyle birlikteyken hayata veda ettiğini açıkladı.

Maria Mendiola ve Cristina Sevilla ikilisi, en son 2017'de I Belong To Your Heart adlı albümlerini çıkarmıştı.

Cristina Sevilla, grup arkadaşı Maria Mendiola'nın ölümünün ardından Baccara'nın resmi Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Sevilla, "Bunu yayınlamak benim için ne kadar zor. Benim sevgili Mariam, harika sanatçı, ama benim için hepsinden ötesi arkadaşım bugün aramızdan ayrıldı. Kelimeler kifayetsiz. Senden aldığım büyük sevgiye teşekkür edebilirim" ifadesini kullandı.



Maria Mendiola (soldaki) ve Mayte Mateos, Baccara grubunu 1977'de kurdu.

Maria Mendiola, 1977 yılında bir flamenko dansçısıyken Mayte Mateos isimli sanatçıyla Baccara grubunu kurmuştu. Grup, ilk single parçaları Yes Sir, I Can Boogie'yi çıkarmıştı. Ünlü disko klasiği 16 milyondan fazla satmıştı.

Mendiola, 2008 yılında artrit nedeniyle emekli olduktan sonra Baccara'da Mendiola'nın yerine Cristina Sevilla geçmişti.



MATRIX 4'TEN İLK FRAGMAN