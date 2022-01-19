Tüm ekonomik faaliyetlerin çevresel amaçlarla yeniden tasarlandığı; sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri bütünleştiren, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası olmayı hedefleyen Yeşil Ekonomi okuyucuyla buluştu. Kitap farklı perspektiflerden Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ele alınması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve konu ile ilgilenenlere ışık tutacak bilgileri sunmayı amaçlıyor.

HEDEF KİTLESİNDE FARKLI KESİMLER VAR



23 yazar ve 13 bölümle kitap; yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, kapsayıcı-adil ve yeşil büyüme konularında çalışan akademi camiasına, konuyla ilgili tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye'de sürdürülebilir gelecek için çaba ve çalışmalarına ışık tutmayı hedefliyor.



Bu nedenle kitabın hedef kitlesi içinide akademisyenler, araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrenciler olduğu kadar, aynı zamanda şirket yöneticileri, sivil toplum örgütleri, sosyal girişimciler ve hükûmet yetkilileri gibi farklı kesim ve gruplar bulunuyor.



Kitapta, yeşil ekonominin teorik zeminine ilişkin süregelen tartışmalardan çok, Türkiye’nin kapsayıcı büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması açısından kritik bir belge olan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın içerdiği başlıklar temel alınmış. Bu başlıklar yeşil ekonomik dönüşümün farklı boyutlarını da dâhil ederek zenginleştirilmeye çalışılmış.



Kitabın editörlüğünü ise Funda H. Sezign, Esra Yüksel Acı ve Rana Atabay Kuşçu yaptı.

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