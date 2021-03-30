Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkına dava açılan Yeşilçam oyuncusu Aydan Canbula, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılandı.

Canbula, paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını ifade etti.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Aydan Canbula ve avukatı Yiğithan Yüksel katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da salonda hazır bulundu.

"DİKTATÖR SÖZÜ TÜM YETKİLERİ ELİNDE BULUNDURAN KİŞİ ANLAMINDADIR, SUÇU OLUŞTURMAZ"

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin paylaşımında geçen diktatör sözü tüm yetkileri elinde bulunduran kişi anlamındadır ve siyasi bir eleştiridir. Suçu oluşturmaz. Bu nedenle konumu da dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz” diye konuştu.

Esas hakkındaki diyecekleri ve son savunması sorulan sanık Aydan Canbula ise, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi istiyorum” dedi.

11 AY 20 GÜN HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkemede, sanık Aydan Canbula “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

"PARKTA Kİ GENÇLER YAZMIŞ OLABİLİR"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı anlatıldı.

İfadesi alınan Canbula'nın, bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını, suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta otururken bir şeyler yazması için verdiği gençlerin yazmış olabileceğini beyan ettiği belirtildi.

İddianamede, Canbula'nın ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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