Hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, için bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Kanser tedavisi gören ve 69 yaşında yaşam mücadelesini kaybeden sanatçının ölümüyle yasa boğulan dostları usta tiyatrocuyu anlattı.

TÜRKAN ŞORAY: SEVGİ DOLUYDU



Başarılı oyuncu Türkan Şoray, vefat eden Aytaç Arman ile Vukuat Var ve Gönderilmemiş Mektuplar adlı iki filmde rol aldığını belirterek, "Biri çok gençlik dönemimizde biri de olgunluk dönemimizdeydi. Aytaç Arman hem gerçekten işine karşı çok saygılı, disiplinli hem de insanlara karşı çok saygılı ve sevgi doluydu. Çok değerli bir aktördü, işini çok severdi. Çok ama çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.



CÜNEYT ARKIN: HARİKE BİR BEYEFENDİYDİ



Sanatçı Cüneyt Arkın ise üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Çok üzüldüm, inanamadım. O kadar güzel bir hatıra bırakmış demek ki, içim yandı duyduğumda. Çok zarifti. Çok sade ve inceydi. Benim oğlumu oynardı. Harika bir beyefendiydi. O kadar güzel ve samimi bakardı ki adeta içim güzelleşirdi. Başımız sağ olsun."

AYTAŞ ARMAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ - VİDEO

HALE SOYGAZİ: ÇOK SEVDİĞİM BİR ARKADAŞIMDI



Ünlü oyuncu Hale Soygazi Türk sinemasının büyük bir değerini kaybettiğini ifade ederek, "Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." şeklinde görüşlerini dile getirdi.



FİLİZ AKIN: HALA YAKIŞIKLI HALA O KADAR GENÇTİ Kİ



Sanatçı Filiz Akın da duygularını şu sözlerle aktardı: "Hala onu kaybettiğimize inanamıyorum. Daha doğrusu inanmak istemiyorum. Ödül törenlerinde karşılaşırdık. Hala yakışıklı, hala o kadar gençti ki. Bir varmış, bir yokmuş misali işte. Film şeridi gibi geçiyor gözümüzün önünden hayat."



PERİHAN SAVAŞ: KALBİMDE SAKLADIM SENİ



Oyuncu Perihan Savaş da çok üzgün olduğuna işaret ederek, "Ah be arkadaşım, ah canım sen de mi? Kalbimde sakladım seni de. Yolun ışık, melekler yoldaşın, mekanın cennet olsun." dedi.



SELDA ALKOR: BU YAPRAK DÖKÜMÜNÜN SONU YOK



Oyuncu Selda Alkor ise şu ifadeleri kullandı: "Sen de mi sevgili Aytaç? Güle güle arkadaşım. Bu yaprak dökümünün sonu yok maalesef. Nurlar içinde git. Ailene, seni sevenlere, tüm geride kalanlara, sabırlar diliyorum. Türk sineması çok değerli bir aktörünü, çok önemli değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun."

HALİL ERGÜN: MESLEĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI



Törende konuşan Halil Ergün, "Aytaç anlatıldı ama kendisi benim dostumdur. O bir kere gösterişten uzak, alçak gönüllü, sakin ama inadına tutkun bir arkadaşımızdı. Mesleğinde çok önemli izler bıraktı. Boşuna yaşamadı. Şunu demek istiyorum. Adam gibi adamdı ve adam gibi yaşadı" dedi.



KADİR İNANIR: GÖZÜN ARKANDA KALMASIN



Kadir İnanır ise, "Bir gün hepimiz gideceğiz. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Ardından güzel şeyler bırakarak gitmek gerekiyor. Kendi sanatının ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı olarak gitmek gerekiyor. Bunu başarabilen sanatçılardır. Kardeşim de onlardan birisiydi. Üzülerek gitti biliyorum. Çünkü kendi mesleğinin durumuna üzülüyordu. Ama şunu merak etme kardeşim. Öyle genç sinemacılar geliyor ki, gözün arkanda kalmasın" diye konuştu.



RADİFE BALTAOĞLU: İYİ Kİ ONUN HAYATINA GİRDİM



Hayatı ve meseleleri ciddiye aldığı için eski eşini daha çabuk kaybettiklerini belirten Radife Baltaoğlu, "Diyecek çok şey var. İyi ki hayatıma girdi. İyi ki zorlayarak onun hayatına girdim. Ona her şey için teşekkür ediyorum. İnsana bakışı, meselelere yaklaşımı için. Biraz da dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi şu an değil de biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından Aytaç Arman'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

