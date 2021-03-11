Yeşilçam'ın görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakçı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane görüntü yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı 71 yaşında yaşamını yitirdi.



Gece yarısı kalp krizi geçiren Çakmakçı, kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmakçı bugün Bahçecik Mezarlığı'nda defnedilecek.

AYTEKİN ÇAKMAKÇI KİMDİR?



Aytekin Çakmakçı, 10 Ağustos 1949'da Trabzon'da dünyaya geldi. Çakmakçı, Yeşilçam'da Muhsin Bey, Arabesk ve Uzlaşma gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yaptı.



Çakmakçı; Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza ve Altın Kelebek başta olmak üzere birçok ödüle de layık görülmüştü.