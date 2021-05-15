Yeşilçam'ın 'kız babası' İhsan Yüce anılıyor

Tam adı Mehmet İhsan Yüce olan oyuncu, 23 Ocak 1929'da Elazığ'da Kafkasya Dağıstan göçmeni 7 çocuklu ailenin 3 oğlundan biri olarak dünyaya geldi.



Yüce, ailesinin İzmir'e göç etmesiyle İzmir Atatürk Lisesi ile İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenim gördü. Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yapan usta oyuncu, sanat hayatına 1952'de İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.



Yazlık sinemada film izleyen kuşağın yakından tanıdığı, şimdiki kuşağın ise "Sarı bıyıklı, kız babası" olarak hatırladığı Yüce, kariyeri boyunca 160 filmde rol aldı.



SİNEMAYA İLK ADIMINI ALTIN YUMRU FİLMİYLE ATTI

Bir sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kuran Yüce, 1966'da arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalıştı. Usta oyuncu, 1968'de ise 3 arkadaşıyla birlikte Ankara Drama Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda "Suç ve Ceza" ile "Sahne Işıkları" isimli oyunları sahneleyen Yüce, ardından Gen-Ar, Arena ve Direklerarası tiyatrolarında çalışmalarını sürdürdü.



Yüce, sinemaya Altın Yumru filmiyle ilk adımını attı ve Güzel Bir Gün İçin, Senede Bir Gün, Ah Güzel İstanbul, Bir Millet Uyanıyor gibi filmlerle sinema kariyerine devam etti.



Haldun Dormen, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Ertem Eğilmez ve Tunç Başaran gibi Yeşilçam'ın büyük ustalarıyla çalışan Yüce, tiyatrodan hiç kopmadı. Usta oyuncu, 1976 Antalya Film Festivali'nde "İşte Hayat" filmindeki performansıyla "En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.



60'A YAKIN FİLMİN SENARİSTLİĞİNİ ÜSTLENDİ

Yüce, 1970 mayısında Zerrin Acuner'le dünya evine girdi ve bu evlilikten Aslı adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.



Aynı yıllarda senaryo yazarlığına başlayan usta oyuncu, Aslıer Film şirketini kurarak, senaristliğini, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığı Hayat Cehennemi adlı filmi yaptı. Yüce, Türk sinemasında aralarında Kibar Feyzo, Uyanık Gazeteci, Çarıklı Milyoner, Şabaniye, Sosyete Şaban, İnatçı ve Fazilet gibi filmlerin de olduğu 60'a yakın filmin senaristliğini üstlendi.



Usta oyuncu, 1981'deki Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Derya Gülü filmindeki rolüyle "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.



Oyunculuğunun yanı sıra şiir, resim ve heykel çalışmaları da bulunan Yüce'nin şiirlerinin çoğu yayımlanmadı. Usta oyuncu, kaleme aldığı senaryolarda Anadolu ile insanlarının hikayelerine yer verdi.



Yüce, 1991'de Salacak'taki evinde senaryo çalışmalarını sürdürürken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oyuncunun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.