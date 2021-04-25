Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan 76 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan sanatçı çok sayıda sinema filmi ve dizide rol almıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Koruyan dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.



Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.

Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun 🙏#ErtuğKoruyan pic.twitter.com/Jb4Esmwh9A — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) April 25, 2021