Yeşim Ustaoğlu’nun Sırtlarındaki Hayat belgeseli yayına açılıyor

İstanbul Modern Sinema, corona virüs salgını sebebiyle geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlamaya devam ediyor.



2019'da müzenin Yönetmenlerle Buluşma film programında bugüne kadar çektiği tüm filmleriyle izleyiciyle buluşan Yeşim Ustaoğlu’nun Sırtlarındaki Hayat adlı belgeselinin uzun versiyonu, Ustaoğlu’nun desteğiyle İstanbul Modern’in internet sitesi üzerinden izlemeye açılıyor.



Ustaoğlu’nun 2004'te Bulutları Beklerken adlı filmine mekan ararken tamamladığı Sırtlarındaki Hayat, Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesindeki Topluca köyünde çekildi.



Film, 16-30 Nisan arasında izlenebilecek.