İki ayda bir yayınlanan Kulis Tiyatro, Mayıs - Haziran 2019 tarihli kapağına 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile ödüllendirilen Yıldız Kenter'i taşıdı.



Bu yıl 90 yaşına giren usta oyuncu, Yağız Yılmaz ile gerçekleştirdiği "İnsanlar Oyuncu Doğar, Oyuncu Ölürler" başlıklı röportajında, yarım asır boyunca devam ettirdiği tiyatroya olan aşkını anlattı.



Cem Talu, Ercan Arslan ve Ergin Turunç'un fotoğraflarıyla okurların beğenisine sunulan röportajda Kenter, sahne aşkının kutsal bir şey olduğuna işaret ederek, "Aşkla sahneyi bütünleştirecek olursak, unutmayın aşk olmazsa meşk olmaz. Aşk varsa her tiyatrocu mutlaka doğru yolu bulacaktır. Aslında her insan için geçerlidir bu. Çünkü her insan biraz oyuncudur" diye konuştu.



Usta sanatçı, insanın çocukluğundan itibaren oyunculuk yaptığı yorumunda bulunarak, şunları kaydetti:



"(İnsan çocukken) İstediği bir şeyi aldıracağı zaman yalandan ağlamaz mı ? Veyahut yaşlandığımızda... İyi değilken iyi gibi, çok iyiyken de hastaymışız gibi yapmaz mıyız çoğu zaman? Anlayacağınız insanlar oyuncu doğarlar, oyuncu ölürler. Benim gibiler de bu yeteneğin farkına varır gün yüzüne çıkartmak ister ve bir meslek haline büründürürler."



"TİYATRO, İNSANA İNSANI SEVDİRMEK İÇİN GEREKLİDİR"

Röportajda tiyatronun gerekli bir ihtiyaç olduğundan da bahseden Yıldız Kenter, "Tiyatro, insana dünyayı göstermek, değişik insanları anlatmak, onların ne düşündüklerini, ne hissettiklerini, nasıl davrandıklarını göstermek için gerekli. Tiyatro, insanı insana yaklaştırır, en çok da insana insanı sevdirmek için gereklidir" dedi.



Kenter, tiyatronun müthiş bir kültür ocağı olduğunu belirterek, "Tiyatro, öğretici, besleyici ve sevecen bir kaynak. Kendi adıma konuşacak olursam, tiyatro benim hep insan kalmamı sağladı. Öyle bir ailenin çocuğuydum ki zaten başka türlü olamazdım ama tiyatro insan kalmamı perçinledi, aşkla büyümemi sağladı" ifadelerini kullandı.



"DEVLET SEYİRCİ YETİŞTİRMENİN BİR KÜLTÜR MESELESİ OLDUĞUNU KABUL ETMELİ"

Türkiye'de tiyatro oyunculuğunun ileri seviyede olduğu değerlendirmesini yapan Kenter, şu önerilerde bulundu:



"Türkiye'de o kadar çok yetenekli insan var ki... O insanlara çok geniş sahalar açılması lazım ama maalesef açılamıyor. Gençler, çocuklar çok güzel, yenilikçi çalışmalar yapıyorlar. Fakat sergileyecek yerleri olmuyor. Bizim mesela İngiltere'deki gibi seyirciyi rahat rahat oturtacağımız, içinde sergiler, kütüphaneler bulunan güzel, medeni mekanlarımız olsa... Devlet bilhassa özel tiyatroları kendi kaderlerine terk etmese, bu tiyatroları desteklemenin bir zorunluluk olduğunun farkına varsa, seyirci yetiştirmenin bir kültür meselesi olduğunu kabul etse, bugün yaşanmakta olan sorunların çoğu yaşanmaz."