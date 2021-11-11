Yıldız Kenter'in sahnelediği Ben Anadolu oyununa Ayça Bingöl yorumu

Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter anısına, sanatçının yıllarca sahnelediği Ben Anadolu oyunu, Ayça Bingöl’ün yorumu ile ENKA Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşuyor.

Haberler 11.11.2021 - 16:19

Yıldız Kenter'in sahnelediği Ben Anadolu oyununa Ayça Bingöl yorumu

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Yıldız Kenter'in son fotoğrafları

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ENKA , 2019 yılında aramızdan ayrılan Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi, Kenter Tiyatrosu’nun kurucusu ve devlet sanatçısı ’i, 16 Kasım Salı akşamı Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eseri Ben Anadolu ile anıyor.

Anadolu topraklarının özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar, bu kez Ayça Bingöl’ün yorumunda vücut bulacak.

16 Kasım, saat 20.30'da ENKA Oditoryum'da sahnelenecek Ben Anadolu oyunu, tek perde halinde 75 dakika sürecek. 

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