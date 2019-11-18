Yıldız Kenter'in son fotoğrafları

Yıldız Kenter'in yaşamının son günlerinde verdiği pozlara ulaşıldı.



91 yaşında hayatını kaybeden Kenter'in fotoğrafın birinde yalnız poz verirken diğer fotoğrafta ise, uzun yıllar yanında çalışan Ali Kır, eşi Yıldız Kır ile bakıcısı Esma Uzun ile poz verdiği görülüyor.

Kenter için önce Kenter Tiyatrosu'nda bir tören yapılacak. Kenter'in naaşının 19 Kasım Salı günü toprağa verilmesi planlanıyor.

"CENAZEMİ YAKIN"

Kenter 2008 yılında verdiği röportajda, cenazesinin yakılmasını istediğini açıklamıştı. Kenter şu ifadeleri kullanmıştı: “Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var zaten mecbur olacaklar ileride bunu yapmaya. Mezarlıklar adam almıyor artık. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü ağabeyimin yanına gömdüler, üstüne gömdüler yani. Fakat yol diye bir şey yok, yollara bile gömmüşler ve üstüne basıyorsun yüreğin titriyor. Ölüye saygı nerede, çöplük gibi, bakımsız Karacaahmet’tin o bölümleri. Şey yaptırdık, adamlara para veriyoruz, temizlesinler bilmem ne diye, yok olmuyor, olmuyor ve oraya gittiğim zaman ben her zaman zor buluyorum yolu. Şey yok, saygılı yerler değil maalesef, yakışmıyor bize"

TÜRK TİYATROSU GÜNEŞİNİ KAYBETTİ