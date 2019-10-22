Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan 19. Yüzyıl Japonya'sına Bakmak" isimli sergi, Japonya'da sanatseverlerle buluşacak.



Koleksiyonda yer alan Japonya ile ilgili fotoğrafların da görülebileceği sergi, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü binasında yarın ziyarete açılacak.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenen sergi ile hazırlanan kitap, daha önce de Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika ve Rusya'da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.



Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nun yurt dışında tanıtılması amacıyla hazırlanan serginin küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat üstlendi.



Sadece Türkiye için değil dünya kültürü için de eşsiz değere sahip kültürel bir miras olan koleksiyonda, 911 albümden oluşan 36 bin 585 kare fotoğraf yer alıyor.

JAPONYA İLE İLGİLİ ALBÜMLER DE SERGİDE



Osmanlı'nın farklı toplumlarla kesişen yollarına farklı pencereler açan ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'nde muhafaza edilen koleksiyonda Japonya ile ilgili çok sayıda albüm de bulunuyor.



Sergideki fotoğraflar Japonya'nın önemli bir dönemine tanıklık etmekle birlikte günlük yaşamdan iki ülke arasındaki ilişkilerin trajik bir simgesi olan Ertuğrul Fırkateyni faciasına, İmparatorluk ailesinden Japonya'da yaşanan depremlere, Japonya'nın benzersiz doğasından insan portrelerine kadar uzanan çok zengin bir seçki sunuyor.



Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle 24 Ekim'de bir panel gerçekleşecek. Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Nobuo Misawa , Prof. Dr. Davut Hut, Dr. Ayşe Ersay Yüksel ve Kamil Fırat'ın katılacağı panelde, Osmanlı-Japonya ilişkileri, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, kültür ve sanat bağlamında değerlendirilecek.